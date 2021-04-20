Сериал «Открытая дверь» рассказывает о разрушительной дружбе двух женщин. Светлана живет в счастливом браке с мужчиной по имени Виктор, разрабатывает модели одежды и воспитывает дочку Иру. Но однажды младший брат Светы Борис приводит в дом свою красавицу-невесту – загадочную Жанну. Она сразу же кажется женщине знакомой, и вскоре она узнает в новой родственнице свою старую школьную подружку Лору, которая почему-то сменила имя и внешность. Появление Жанны-Лоры переворачивает привычный быт семейства вверх ногами.