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Киноафиша Сериалы Открытая дверь

Открытая дверь (2021 - 2021)

Открытая дверь 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

Сериал «Открытая дверь» рассказывает о разрушительной дружбе двух женщин. Светлана живет в счастливом браке с мужчиной по имени Виктор, разрабатывает модели одежды и воспитывает дочку Иру. Но однажды младший брат Светы Борис приводит в дом свою красавицу-невесту – загадочную Жанну. Она сразу же кажется женщине знакомой, и вскоре она узнает в новой родственнице свою старую школьную подружку Лору, которая почему-то сменила имя и внешность. Появление Жанны-Лоры переворачивает привычный быт семейства вверх ногами.

В ролях
В ролях
Екатерина Клеопина
Денис Пьянов
Денис Пьянов
Самвел Мужикян
Самвел Мужикян
Антон Сычев
Евгения Ярушникова
Евгения Ярушникова
Мария Романова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Открытая дверь - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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