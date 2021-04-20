В 1 сезоне сериала «Открытая дверь» события разворачиваются вокруг счастливой семейной пары – Светланы и Виктора. Они живут душа в душу и вместе растят дочку Иру. Вот только все портит младший брат женщины Борис, который никак не хочет от них съехать. Однажды он приводит в дом еще одну постоялицу – свою невесту Жанну. Девушка сразу нравится Свете, но она кажется ей подозрительно знакомой. Выясняется, что Жанна – на самом деле ее бывшая школьная подруга Лора. Она зачем-то изменила внешность и имя и втерлась в доверие к Боре. С ее появлением в семье начинаются необъяснимые ссоры и прочие проблемы.