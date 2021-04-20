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Открытая дверь 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Открытая дверь
Киноафиша Сериалы Открытая дверь Сезоны Сезон 1

Открытая дверь 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Открытая дверь»

В 1 сезоне сериала «Открытая дверь» события разворачиваются вокруг счастливой семейной пары – Светланы и Виктора. Они живут душа в душу и вместе растят дочку Иру. Вот только все портит младший брат женщины Борис, который никак не хочет от них съехать. Однажды он приводит в дом еще одну постоялицу – свою невесту Жанну. Девушка сразу нравится Свете, но она кажется ей подозрительно знакомой. Выясняется, что Жанна – на самом деле ее бывшая школьная подруга Лора. Она зачем-то изменила внешность и имя и втерлась в доверие к Боре. С ее появлением в семье начинаются необъяснимые ссоры и прочие проблемы.

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Список серий 1-го сезона сериала «Открытая дверь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 апреля 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 апреля 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 апреля 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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