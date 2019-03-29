Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы У меня на районе Сезоны Сезон 2 Серия 9

У меня на районе 2018 - 2021 9 серия 2 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «У меня на районе»
Глава 11
Сезон 2 / Серия 1 29 марта 2019
Глава 12
Сезон 2 / Серия 2 29 марта 2019
Глава 13
Сезон 2 / Серия 3 29 марта 2019
Глава 14
Сезон 2 / Серия 4 29 марта 2019
Глава 15
Сезон 2 / Серия 5 29 марта 2019
Глава 16
Сезон 2 / Серия 6 29 марта 2019
Глава 17
Сезон 2 / Серия 7 29 марта 2019
Глава 18
Сезон 2 / Серия 8 29 марта 2019
Глава 19
Сезон 2 / Серия 9 29 марта 2019
Глава 20
Сезон 2 / Серия 10 29 марта 2019
О чем серия

Во 2 сезоне 9 серии сериала «У меня на районе» Сезар разрабатывает рискованный план под кодовым названием «Аве Мария». Когда положение усугубляется, Руби, Джамалу и Монсе приходится участвовать в его авантюре, чтобы спасти друга от опасности.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Новокаин
Новокаин 2 комментария
Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
У «Поднятия уровня» 8,4, у «Бензопилы» 8,2 — а это новое аниме набрало 8,7. Что за чудовище ворвалось в топ?
Хабаров разберется, что там натворили сектанты в Ленинграде: чего ждать от второго сезона «Страха над Невой»
«Это не анонс»: создатель «Игры в кальмара» объяснил появление Кейт Бланшетт в финале
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
Не хуже «Невского»: 3 захватывающих детектива от НТВ с отличным рейтингом — №1 оценили даже выше
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше