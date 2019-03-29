Во 2 сезоне 4 серии сериала «У меня на районе» Джамалу и Сезару приходится ночевать в одной постели. Руби никак не может определиться, с кем пойти на танцы, но Жасмин помогает ему с этой задачей. Монсе тем временем оказывается перед тяжелым выбором.
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