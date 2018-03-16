В 1 сезоне 9 серии сериала «У меня на районе» Джамал просит Монсе и Руби о помощи. Вместе они находят в коробках подсказку, которая приводит их в парк. Сезар думает сбежать из города от своих проблем, но Джамал надеется все-таки достать деньги.
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