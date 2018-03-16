В 1 сезоне 5 серии сериала «У меня на районе» Руби понимает, что Оливии он не нравится. Сезар признается Джамалу, что он ее поцеловал. Тем временем местная банда блокирует район, и ребятам приходится спасать свои жизни. Дома у Руби появляется Оскар.
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