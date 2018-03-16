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У меня на районе 2018 - 2021 5 серия 1 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «У меня на районе»
Глава 1
Сезон 1 / Серия 1 16 марта 2018
Глава 2
Сезон 1 / Серия 2 16 марта 2018
Глава 3
Сезон 1 / Серия 3 16 марта 2018
Глава 4
Сезон 1 / Серия 4 16 марта 2018
Глава 5
Сезон 1 / Серия 5 16 марта 2018
Глава 6
Сезон 1 / Серия 6 16 марта 2018
Глава 7
Сезон 1 / Серия 7 16 марта 2018
Глава 8
Сезон 1 / Серия 8 16 марта 2018
Глава 9
Сезон 1 / Серия 9 16 марта 2018
Глава 10
Сезон 1 / Серия 10 16 марта 2018
О чем серия

В 1 сезоне 5 серии сериала «У меня на районе» Руби понимает, что Оливии он не нравится. Сезар признается Джамалу, что он ее поцеловал. Тем временем местная банда блокирует район, и ребятам приходится спасать свои жизни. Дома у Руби появляется Оскар.

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