Во 2 сезоне 20 серии сериала «Ольга» приятели Юрия помогают Ольге не терять надежду на лучшее. Лена идет на отчаянный шаг ради своей беременности. Научившись на опыте матери, Аня все еще мечтает обрести «нормальную» семью.
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