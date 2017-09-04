Во 2 сезоне 2 серии сериала «Ольга» Андрей оказывается на тюремной скамье, а Аня в тяжелом состоянии отправлена в больницу. Гриша и Ольга пытаются вытащить Андрея, а Лена и Тимофей присматривают за Аней. Оставшись в одиночестве, Юрий идет вразнос.
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