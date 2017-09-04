Во 2 сезоне 15 серии сериала «Ольга» семья и Ольга устраивают настоящее противостояние с Мариной. Каждый вносит свой вклад, помогают даже подвыпившие друзья Юрия. Лена пробует себя в новой роли, но не все готовы принять ее в таком качестве.
Related video
Этот ляп в «Титанике» не замечали, хотя все время был на виду: что не так с одеждой ДиКаприо
20 лет назад «Саша + Маша» смотрели все: вот куда пропала рыжая красавица после окончания сериала
Правду о мультфильме про трех казаков знают единицы: вот с каких персонажей их срисовали
Пальчики оближешь: рецепт сочных пирожков с луком и яйцом от Вертинской
5 слов, которые почти все пишут неправильно: заучите назубок, чтобы не позориться
В СССР было тайное правило: артистам, исполняющим эти роли, награды никогда не вручали
История не закончилась: что случилось с Форрестом Гампом после финала фильма
Суровый русский мужик: Пчела из «Бригады» уже не тот, что раньше (фото)
Самая провокационная русская фамилия: даже произносить вслух стыдно
Звучат дико, выглядят еще хуже: вот почему китайцы терпеть не могут русские имена
Фамилия Аршавин звучит для иностранцев как грязное ругательство: вот почему они краснеют
Не замечали бы и дальше: в сериале «Друзья» нашли неожиданный привет из СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail