Во 2 сезоне 14 серии сериала «Ольга» семейство получает наследство Павла, однако не все так просто. Вскоре за деньгами приходит его жена Марина. Андрей начинает собственный бизнес, и у него есть хорошие перспективы. Лена находит отца для ребенка.
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