В 1 сезоне 1 серии сериала «Обычная женщина» зрители познакомятся с Мариной — владелицей цветочной базы, матерью и женой. К 39 годам она достигла всего, о чем можно мечтать. Но под маской законопослушной гражданки скрывается сутенерша.
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