В 1 сезоне 4 серии сериала «Незабудки» Ирина рассказывает подруге, что видела Михайлова в городе с его бывшей невестой, Соней. Алена расстается с Артемом и снова возвращается к пению. За девушкой начинает ухаживать директор школы, Володя.
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