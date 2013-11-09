В 1 сезоне 4 серии сериала «Незабудки» Ирина рассказывает подруге, что видела Михайлова в городе с его бывшей невестой, Соней. Алена расстается с Артемом и снова возвращается к пению. За девушкой начинает ухаживать директор школы, Володя.