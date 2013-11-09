В 1 сезоне 2 серии сериала «Незабудки» Алена приезжает встретиться с отставным капитаном, но Артем прогоняет ее. Девушка находит приют у Варвары, местной работницы ткацкой фабрики. Михайлов заводит дружбу с дедом Матвеем, соседом по комнате.