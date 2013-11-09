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Незабудки 2013 2 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 9 ноября 2013
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 9 ноября 2013
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 9 ноября 2013
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 9 ноября 2013
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Незабудки» Алена приезжает встретиться с отставным капитаном, но Артем прогоняет ее. Девушка находит приют у Варвары, местной работницы ткацкой фабрики. Михайлов заводит дружбу с дедом Матвеем, соседом по комнате.

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