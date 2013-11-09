В 1 сезоне 3 серии сериала «Незабудки» Алена рассказывает Артему, что у них будет ребенок. Ирина отправляет подруге телеграмму с сообщением, что ее мать при смерти. Девушка уезжает в родной город, но после похорон у нее случается выкидыш.
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