В 1 сезоне 3 серии сериала «Незабудки» Алена рассказывает Артему, что у них будет ребенок. Ирина отправляет подруге телеграмму с сообщением, что ее мать при смерти. Девушка уезжает в родной город, но после похорон у нее случается выкидыш.