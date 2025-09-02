«Бедная Настя», «Не родись красивой» и тишина: после череды любовных неудач Петр Красилов изменился до неузнаваемости — и женился на фанатке

Петр Красилов в начале 2000-х был на пике популярности. После роли князя Михаила Репнина в «Бедной Насте» он стал любимцем публики, а сериал «Не родись красивой» закрепил за ним статус одной из главных звезд телевидения.

В 2012 году он еще успел сыграть в «Идеальном браке» — и потом наступила пауза.

С тех пор карьера шла все менее заметно. В фильмографии актера последней работой числится сериал «100янов» 2019 года. Зрители начали спрашивать: куда пропал Красилов, который еще недавно считался одним из самых перспективных актеров и разбивал сердца телезрительниц?

Личная жизнь, полная бурь

Красилов всегда оставался человеком влюбчивым, и именно это не раз становилось причиной перемен в его судьбе.

В начале карьеры он устроился в Российский академический молодежный театр и сыграл Эраста Фандорина в одноименном спектакле, за что получил премию «Чайка». На сцене он играл влюбленного в героиню Нелли Уваровой — и в жизни увлекся актрисой всерьез, но ответных чувств не дождался.

Зато в театре «Сфера» Петр познакомился с Натальей Селивановой. У пары завязался роман, родился сын Ваня, и какое-то время жизнь казалась счастливой.

Однако вскоре актер вновь почувствовал бабочек в животе — на этот раз из-за коллеги Ирины Шебеко, которая даже не знала, что перед ней звезда. Наталья болезненно восприняла измену, и брак рухнул.

Я ощущала его единым с собой целым, он был как моя нога или рука. Если честно, он разбил мне жизнь, — говорила она.

В 2005 году Красилов женился на Шебеко. Казалось, теперь его ждет стабильность: они жили спокойно, воспитывали дочь. Но Ирина захотела сменить профессию, отправилась учиться в Лос-Анджелес и забрала девочку с собой. Семья пыталась жить на две страны, но брак все же не выдержал испытания расстоянием. Сейчас бывшие супруги продолжают делить имущество через суд.

Новая жизнь и новый образ

Сегодня Петр Красилов почти не снимается в большом кино, сосредоточившись на театре. А в личной жизни у него начался новый этап. В 2024 году актер женился на девушке по имени Анастасия, которая была его поклонницей. Она следила за его творчеством шесть лет, прежде чем судьба свела их вместе.

Супруги живут на два города: Красилов работает в Москве, Анастасия остается в Санкт-Петербурге. После всех любовных драм актер изменился до неузнаваемости — зато стал заметно спокойнее и сдержаннее. Возможно, просто годы берут свое.

