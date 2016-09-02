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Киноафиша Сериалы Нарко Сезоны Сезон 2 Серия 9

Нарко 2015 - 2017 9 серия 2 сезон

8.7 Оцените
11 голосов
Все серии 2 сезона «Нарко»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 2 сентября 2016
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 2 сентября 2016
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 2 сентября 2016
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 2 сентября 2016
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 2 сентября 2016
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 2 сентября 2016
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 2 сентября 2016
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 2 сентября 2016
Эпизод 9
Сезон 2 / Серия 9 2 сентября 2016
Эпизод 10
Сезон 2 / Серия 10 2 сентября 2016
О чем cерия

Во 2 сезоне 9 серии сериала «Нарко» ослабленный и преследуемый со всех сторон Пабло пытается залечь на дно.Его бизнес-империя рушится на глазах из-за энергичных действий соперников. Власти Колумбии давят на семью своего некогда грозного врага.

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