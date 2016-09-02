Во 2 сезоне 9 серии сериала «Нарко» ослабленный и преследуемый со всех сторон Пабло пытается залечь на дно.Его бизнес-империя рушится на глазах из-за энергичных действий соперников. Власти Колумбии давят на семью своего некогда грозного врага.
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