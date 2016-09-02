Во 2 сезоне 5 серии сериала «Нарко» для Эскобара приходит момент, когда совершенно не ясно, кто же представляет для него наибольшую угрозу. И органы правопорядка, и другие криминальные шишки одинаково хотят отправить Пабло на тот свет.