Во 2 сезоне 5 серии сериала «Нарко» для Эскобара приходит момент, когда совершенно не ясно, кто же представляет для него наибольшую угрозу. И органы правопорядка, и другие криминальные шишки одинаково хотят отправить Пабло на тот свет.
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