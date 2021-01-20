Во 2 сезоне 3 серии сериала «Нэнси Дрю» отчаянная сыщица и ее команда оказываются в непростой ситуации. Однако со временем им все-таки удается придумать план, который по общему мнению, должен помочь в снятии проклятия, наложенного ведьмой Аглаэкой.
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