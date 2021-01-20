Во 2 сезоне 16 серии сериала «Нэнси Дрю» Райан объединяется с командой знаменитой сыщицы, чтобы совместными усилиями найти способ победить Эверетта. Карсон предупреждает главную героиню о чем-то крайне важном и серьезном.
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