Во 2 сезоне 11 серии сериала «Нэнси Дрю» молодая сыщица и вся ее команда вновь объединяются, чтобы спасти приятеля из опасной ловушки. В это же время у Райана происходит интересный разговор с Селией. Но к чему он приведет?