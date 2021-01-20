Во 2 сезоне 11 серии сериала «Нэнси Дрю» молодая сыщица и вся ее команда вновь объединяются, чтобы спасти приятеля из опасной ловушки. В это же время у Райана происходит интересный разговор с Селией. Но к чему он приведет?
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