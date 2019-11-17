В 4 сезоне 7 серии сериала «Мистер Пиклз» Гудман закапывает телевизор в землю. Вскоре аппарат восстает из могилы, требуя, чтобы его развлекли. Сумеют ли домочадцы избавиться от дьявольской техники, восставшей против своих хозяев?
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