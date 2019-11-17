В 4 сезоне 8 серии сериала «Мистер Пиклз» рассказывается о тайных встречах шерифа с Восковым человеком, который целиком состоит из мороженного. Когда информация всплывает на поверхность, отношение жителей к стражу правопорядка резко меняется.
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