В 4 сезоне 4 серии сериала «Мистер Пиклз» шериф и его помощник застревают в автомобиле. Рассчитывая провести свободное время с пользой, начальник заводит с подчиненным непринужденную беседу, в рамках которой всплывают неожиданные подробности.
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