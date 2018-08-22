В 2 сезоне 9 серии сериала «Мистер Мерседес» вся полиция брошена на поимку Брэйди. Бабино раскрывает Биллу подробности лечения. К Бабино и Коре приходит Брэйди и упрекает доктора в том, что он изменил его. Брэйди и Билла допрашивают.