В 2 сезоне 4 серии сериала «Мистер Мерседес» Билл расспрашивает близких Сэйди о ее странном поведении. Брэйди пытается найти новую жертву и находит еще один способ проникнуть в чужой разум. От Лу уходит подруга. Джером предлагает Биллу помощь.