В 2 сезоне 4 серии сериала «Мистер Мерседес» Билл расспрашивает близких Сэйди о ее странном поведении. Брэйди пытается найти новую жертву и находит еще один способ проникнуть в чужой разум. От Лу уходит подруга. Джером предлагает Биллу помощь.
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