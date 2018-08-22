В 2 сезоне 8 серии сериала «Мистер Мерседес» Билла увозят в больницу с сотрясением мозга. Эл убит. Монтез настаивает на переводе Брэйди. Холли проникает в палату к Брэйди и берет его ДНК. Бабино и Билл обнаруживают, что Брэйди исчез из своей палаты.