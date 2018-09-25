В 1 сезоне 6 серии сериала «Решала» речь идет о признаниях в любви и сюрпризах. Кроме того, оказывается, что плотный завтрак является залогом богатырского здоровья, а преступник заглядывает в багажник перед тем, как угнать автомобиль.