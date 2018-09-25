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Киноафиша Сериалы Решала Сезоны Сезон 1 Серия 6

Решала 2018 6 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Решала»
Поссыкун
Сезон 1 / Серия 1 25 сентября 2018
Единороги знают имя каждого
Сезон 1 / Серия 2 25 сентября 2018
Капитан Очевидность
Сезон 1 / Серия 3 2 октября 2018
От имени всего общества
Сезон 1 / Серия 4 2 октября 2018
Трудоголик
Сезон 1 / Серия 5 9 октября 2018
У твоей мамы здоровый ящик
Сезон 1 / Серия 6 9 октября 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Решала» речь идет о признаниях в любви и сюрпризах. Кроме того, оказывается, что плотный завтрак является залогом богатырского здоровья, а преступник заглядывает в багажник перед тем, как угнать автомобиль.

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