В 1 сезоне 6 серии сериала «Решала» речь идет о признаниях в любви и сюрпризах. Кроме того, оказывается, что плотный завтрак является залогом богатырского здоровья, а преступник заглядывает в багажник перед тем, как угнать автомобиль.
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