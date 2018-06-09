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Киноафиша Сериалы Решала Сезоны
Решала (2018 - …), список сезонов Mr Inbetween
Год выпуска 2018
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал FX
Список сезонов сериала «Решала»
Решала - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 6 эпизодов
 
Решала - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 11 эпизодов
 
Решала - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 9 эпизодов
 
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