Во 2 сезоне 2 серии сериала «Моцарт в джунглях» оркестр ждет настоящий провал. Родриго пытается придумать, как избежать таких же казусов в будущем. Глория теперь пытается сблизиться с Хейли. Но все не так просто.
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