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Киноафиша Сериалы Моцарт в джунглях Сезоны Сезон 2 Серия 4

Моцарт в джунглях 2014 - 2018 4 серия 2 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Моцарт в джунглях»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 30 декабря 2015
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 30 декабря 2015
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 30 декабря 2015
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 30 декабря 2015
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 30 декабря 2015
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 30 декабря 2015
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 30 декабря 2015
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 30 декабря 2015
Эпизод 9
Сезон 2 / Серия 9 30 декабря 2015
Эпизод 10
Сезон 2 / Серия 10 30 декабря 2015
О чем cерия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Моцарт в джунглях» виолончелист Эндрю Уолш приглашает Хейли в театр. Девушка наконец увидит изнанку элитной музыкальной индустрии. Томас и Родриго неплохо проводят вместе время, и, возможно, дружба не за горами.

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