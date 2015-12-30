Во 2 сезоне 1 серии сериала «Моцарт в джунглях» Родриго как нового маэстро все обожают, но у мужчины есть сомнения в своей гениальности. Хейли теперь работает его ассистенткой, но всегда может сыграть на гобое, если потребуется замена.
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