Во 2 сезоне 1 серии сериала «Моцарт в джунглях» Родриго как нового маэстро все обожают, но у мужчины есть сомнения в своей гениальности. Хейли теперь работает его ассистенткой, но всегда может сыграть на гобое, если потребуется замена.