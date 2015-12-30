Во 2 сезоне 5 серии сериала «Моцарт в джунглях» оркестр отправляется в тур по Латинской Америке. Хейли даже не могла предположить, что у нее будет столько работы. Кто-то украл скрипку, поэтому Родриго предстоит найти замену.
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