Во 2 сезоне 10 серии сериала «Родина: Форт Салем» в финале сезона Камарилья переносит место основного боя в Форт Салем. Тем временем трое главных героев, а также их союзники должны совершить невозможный выбор, который изменит весь мир...
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