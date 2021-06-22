Во 2 сезоне 8 серии сериала «Родина: Форт Салем» одна из героинь становится лидером поискового отряда, который вышел по следу Никте Батана. По ходу развития событий она начинает сомневаться в том, что сможет одолеть своего нового противника...
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