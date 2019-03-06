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Киноафиша Сериалы МатьОтецСын Сезоны Сезон 1 Серия 6

МатьОтецСын 2019 6 серия 1 сезон

7.5 Оцените
10 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 6 марта 2019
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 13 марта 2019
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 20 марта 2019
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 27 марта 2019
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 3 апреля 2019
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 10 апреля 2019
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 17 апреля 2019
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 24 апреля 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «МатьОтецСын» Кейден и Кэтрин дают интервью журналистам, разоблачая работу Макса. Макс хочет провести реформы в газетах, но удастся ли ему это после угрозы, исходящей от членов его семьи?

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