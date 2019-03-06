В 1 сезоне 6 серии сериала «МатьОтецСын» Кейден и Кэтрин дают интервью журналистам, разоблачая работу Макса. Макс хочет провести реформы в газетах, но удастся ли ему это после угрозы, исходящей от членов его семьи?
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