В 1 сезоне 1 серии сериала «МатьОтецСын» собственным поведением Кейден начинает представлять опасность для корпорации своего отца. Его родители — мать, помогающая бездомным, и отец медиамагнат — пытаются помочь сыну.
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