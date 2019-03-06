В 1 сезоне 5 серии сериала «МатьОтецСын» Кэтрин вместе с Максом и сыном уезжают в загородный дом, чтобы откровенно поговорить о личных, а также политических проблемах. Сумеют ли они выйти на мировую арену?
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