Трейлера все еще нет: стало понятно, когда выйдет 2-й сезон новой «Молодежки» — ждать придется дольше, чем планировали

25 ноября 2025 11:50
Продлили, ушли в работу… и пропали.

Оригинальная «Молодежка» завершилась шесть лет лет назад, но интерес к хоккейной драме СТС никуда не исчез. В 2024-м проект возродили — на экраны вышла «Молодежка. Новая смена», где в центре сюжета уже не «Медведи», а молодая команда «Акулы Политеха», созданная при университете. Новое поколение игроков, новый тренер и хорошо знакомая атмосфера спортивного азарта.

В конце 2024 года стало известно, что сериал официально продлили на второй сезон. И это было ожидаемо: зрители активно обсуждали Кисляка (Влад Канопка), вспоминали старую «Молодежку» и следили за тем, как «Акулы» пытаются пробиться в Студенческую хоккейную лигу.

Когда же новый сезон?

Съемки 2 сезона стартовали в июле 2025 года. Это автоматически означало одно: раньше конца 2025-го ждать премьеру не приходилось. И судя по тому, что осень уже подходит к завершению, а трейлера пока нет, производство явно еще продолжается.

Самый реалистичный прогноз — 2026 год. Скорее всего, сериал выйдет в эфире СТС в первой половине года, а затем появится на российских стримингах.

Во втором сезоне ставки для «Акул Политеха» поднимутся ощутимо. Команда попробует пробиться на международный студенческий турнир, а тренеру Андрею Кисляку снова придется искать баланс между дисциплиной, характером игроков и своей собственностью непредсказуемостью.

Одно из ключевых нововведений — появление девушки-вратаря, которую сыграет Алина Большакова. Для актрисы это один из первых больших проектов, но обсуждают ее все чаще — и, похоже, создатели делают на нее серьезную ставку.

Режиссером сезона стал Сергей Арланов, один из авторов оригинальной «Молодежки», так что дух первых сезонов точно сохранится. Промо-кампания пока на разогреве: публикуются фото со съкмок, небольшие видео и комментарии акткров. Полноценный трейлер обещают ближе к финалу работ, а значит — ждать его стоит уже в 2026-м.

Фото: Кадры из сериала «Молодежка: Новая смена»
Валерия Белашкова
