Пусть он был похож на папу. Это был всего лишь ужин, так ведь?
Сезон 1 / Серия 618 октября 2019
Ее мир был миром одиночки
Сезон 1 / Серия 718 октября 2019
Гонка становится приятнее на финальном круге
Сезон 1 / Серия 818 октября 2019
О чем серия
В 1 сезоне 2 серии сериала «Современная любовь», когда журналист спрашивает генерального директора приложения для знакомств, был ли он сам когда-нибудь влюблен, это становится началом долгого разговора, который изменит ход их жизни.
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