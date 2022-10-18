Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Современная любовь
Новости
Новости о сериале «Современная любовь»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Современная любовь»
Вся информация о сериале
Согреваемся вместе: 7 теплых сериалов для осенних вечеров
Теплый плед, чай и хорошее кино помогут вам согреться этой осенью.
Написать
18 октября 2022 12:00
Что посмотреть на выходных: 9 онлайн-новинок от приквела к «Игре престолов» до нового сериала Marvel
Все внимание зрителей в ближайшие недели будет приковано к «Дому дракона». Стриминги-конкуренты, конечно, учитывают крупную премьеру HBO и предлагают в перерыве между кровавыми интригами немного расслабиться и посмеяться — над семейными узами, суперспособностями и любовными заморочками.
Написать
19 августа 2022 12:00
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667