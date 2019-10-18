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Киноафиша Сериалы Современная любовь Сезоны Сезон 1 Серия 5

Современная любовь 2019 5 серия 1 сезон

7.4 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Современная любовь»
Когда швейцар – твой лучший друг
Сезон 1 / Серия 1 18 октября 2019
Когда Купидон – это пытливый журналист
Сезон 1 / Серия 2 18 октября 2019
Прими меня, какой бы я ни была
Сезон 1 / Серия 3 18 октября 2019
Объединиться, чтобы выжить
Сезон 1 / Серия 4 18 октября 2019
Интерлюдия ясности в больнице
Сезон 1 / Серия 5 18 октября 2019
Пусть он был похож на папу. Это был всего лишь ужин, так ведь?
Сезон 1 / Серия 6 18 октября 2019
Ее мир был миром одиночки
Сезон 1 / Серия 7 18 октября 2019
Гонка становится приятнее на финальном круге
Сезон 1 / Серия 8 18 октября 2019
О чем серия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Современная любовь» во время свидания Роб случайно режет руку бокалом для мартини. Вместе с Ясмин они оказываются в больнице и именно здесь, задавая друг другу серию самых разных вопросов, становятся гораздо ближе.

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