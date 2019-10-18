Пусть он был похож на папу. Это был всего лишь ужин, так ведь?
Сезон 1 / Серия 618 октября 2019
Ее мир был миром одиночки
Сезон 1 / Серия 718 октября 2019
Гонка становится приятнее на финальном круге
Сезон 1 / Серия 818 октября 2019
О чем серия
В 1 сезоне 5 серии сериала «Современная любовь» во время свидания Роб случайно режет руку бокалом для мартини. Вместе с Ясмин они оказываются в больнице и именно здесь, задавая друг другу серию самых разных вопросов, становятся гораздо ближе.
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