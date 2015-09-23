В 7 сезоне 14 серии сериала «Американская семейка» из-за сильного шторма все оказываются у Джея дома. Фил пытается доказать свою мужественность, Митч и Кэм делают все, чтобы угодить крутой подружке Лили, а Клэр случайно видит Мэнни голым.
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