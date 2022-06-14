Меню
Мисс Скарлет и Герцог 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Мисс Скарлет и Герцог
Мисс Скарлет и Герцог

Miss Scarlet and The Duke 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Мисс Скарлет и Герцог»

Во 2 сезоне сериала «Мисс Скарлет и Герцог» захватывающая история Элизы Скарлет, женщины-детектива викторианской эпохи, продолжается. После того, как отец девушки умер, Элиза решила прибегнуть к своему тайному оружию и продолжить семейное дело. Молодую героиню и ее неизменного напарника ожидает новая череда запутанных дел. Куда на этот раз занесет лондонского детектива и ее друга детства? Справятся ли они с испытаниями, которые выпали на их долю? А главное, смогут ли они разобраться в своих непростых отношениях? 

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 20 голосов
Список серий сериала Мисс Скарлет и Герцог
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Ящик Пандоры Pandora's Box
Сезон 2 Серия 1
14 июня 2022
Черная ведьма-мотылек The Black Witch Moth
Сезон 2 Серия 2
21 июня 2022
Могила нищего A Pauper's Grave
Сезон 2 Серия 3
28 июня 2022
Ангел ада Angel of Inferno
Сезон 2 Серия 4
5 июля 2022
Без четверти полночь Quarter to Midnight
Сезон 2 Серия 5
12 июля 2022
Предложение The Proposal
Сезон 2 Серия 6
19 июля 2022
