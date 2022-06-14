Эти 3 книги Стивена Кинга лучше бы никогда не экранизировать: славы «Оно» и «Зеленой мили» они не получат

«Шилов, ты мне всю жизнь поломал!»: Устюгов так хорошо сыграл в «Ментовских войнах», что чуть не пострадал

Роу добрался даже до Кольского полуострова: где снимали легендарную советскую сказку «Морозко»

В «Зеленой миле» Джона Коффи должен был играть другой голливудский гигант: Дарабонта пришлось переубеждать Уиллису

3 000 000 000 просмотров за 10 лет: Россия останется без культового детского мульта – его полюбили сильнее, чем «Машу и Медведя»

«Пола Уокера заменили футболистом, абсурд»: в «Форсаже 11» снимется Криштиану Роналду, и для Брайана О’Коннера, похоже, в фильме места нет

Успех «Киберслава» заразителен: по лучшей российской хоррор-игре сделали аниме – от трейлера мурашки по коже табунами (видео)

Еще не «Шерлок», но уже не стыдно: эти 5 российских детективов круче большинства западных поделок – у каждого рейтинг 8+

Тьма накрыла нас, Арагорн: в новом «Властелине колец» официально перепишут канон – Мортенсену не дали вернуться к культовой роли

Лагашкин и Робак хороши лишь в комедиях? Как бы не так: после финала этого детектива зрители рыдали в три ручья