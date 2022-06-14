Во 2 сезоне сериала «Мисс Скарлет и Герцог» захватывающая история Элизы Скарлет, женщины-детектива викторианской эпохи, продолжается. После того, как отец девушки умер, Элиза решила прибегнуть к своему тайному оружию и продолжить семейное дело. Молодую героиню и ее неизменного напарника ожидает новая череда запутанных дел. Куда на этот раз занесет лондонского детектива и ее друга детства? Справятся ли они с испытаниями, которые выпали на их долю? А главное, смогут ли они разобраться в своих непростых отношениях?