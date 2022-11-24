Во 3 сезоне сериала «Мисс Скарлет и Герцог» продолжаются приключения Элизы Скарлет, первой женщины-детектива в викторианском Лондоне. Ей вновь предстоит расследовать таинственные преступления и неоднократно подвергаться опасности. Главная героиня упорно развивает свою частную детективную фирму с несколько неохотной помощью своего друга (или больше чем друга?) сотрудника полиции Уильяма «Герцога» Веллингтона. У Элизы и Уильяма завязываются бурные отношения, когда они объединяются, чтобы раскрыть очередное загадочное преступление, случившееся в мрачных закоулках Лондона 1880-х годов.