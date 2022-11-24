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Мисс Скарлет и Герцог 2020, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Мисс Скарлет и Герцог
Киноафиша Сериалы Мисс Скарлет и Герцог Сезоны Сезон 3
Miss Scarlet and The Duke 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 24 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Мисс Скарлет и Герцог»

Во 3 сезоне сериала «Мисс Скарлет и Герцог» продолжаются приключения Элизы Скарлет, первой женщины-детектива в викторианском Лондоне. Ей вновь предстоит расследовать таинственные преступления и неоднократно подвергаться опасности. Главная героиня упорно развивает свою частную детективную фирму с несколько неохотной помощью своего друга (или больше чем друга?) сотрудника полиции Уильяма «Герцога» Веллингтона. У Элизы и Уильяма завязываются бурные отношения, когда они объединяются, чтобы раскрыть очередное загадочное преступление, случившееся в мрачных закоулках Лондона 1880-х годов.

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 22 голоса
7.7 IMDb

Список серий сериала Мисс Скарлет и Герцог

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Исчезающий The Vanishing
Сезон 3 Серия 1
24 ноября 2022
Арабелла Arabella
Сезон 3 Серия 2
24 ноября 2022
Отель Сен Марк Hotel St Marc
Сезон 3 Серия 3
24 ноября 2022
Родословная Bloodline
Сезон 3 Серия 4
24 ноября 2022
Наследник The Heir
Сезон 3 Серия 5
24 ноября 2022
Жемчужина Севера The Jewel of the North
Сезон 3 Серия 6
24 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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