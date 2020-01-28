Во 2 сезоне 4 серии сериала «Чудотворцы» Чонсли хочет пойти на работу, чтобы стать ближе к жителям города. Векслер определяет его к Эдди. Майки присоединяется к «Веселой банде», после того как Александра не принимает его в клуб читателей книг.
