Статьи о сериале «Мир! Дружба! Жвачка!»

Верите в 4 сезон «Мира! Дружбы! Жвачки!»? Продолжение точно не снимут, но есть и хорошая новость о будущем Алика
31 июля 2025 21:01
Продолжение «Мир! Дружба! Жвачка!» отменили за пару недель до старта съемок: и от сюжета 4 сезона щемит сердце
18 июня 2025 09:54
Юра Борисов в роли Алика
19 февраля 2025 16:11
Юра Борисов в роли Алика
31 января 2025 17:38
Юра Борисов в роли Афганца
15 января 2025 14:15
Загадочный Алик, мрачный таксист или зловещий Глот? Ответьте на 7 вопросов и узнайте, какой вы персонаж Юры Борисова
8 декабря 2024 16:40
