Верите в 4 сезон «Мира! Дружбы! Жвачки!»? Продолжение точно не снимут, но есть и хорошая новость о будущем Алика
Точно узнаете, как закончилась история любимых героев.
Написать
31 июля 2025 21:01
Продолжение «Мир! Дружба! Жвачка!» отменили за пару недель до старта съемок: и от сюжета 4 сезона щемит сердце
Проект должен был показать абсолютно новую жизнь главных героев.
Написать
18 июня 2025 09:54
Почему финал «Мир! Дружба! Жвачка!» не оправдал ожиданий: чем закончился лучший сериал в карьере Юры Борисова
Далеко не на все вопросы получен четкий ответ.
Написать
19 февраля 2025 16:11
Нравится «Мир! Дружба! Жвачка!» с Юрой Борисовым? Вот еще три похожих сериала про «лихую молодость»
«Слова пацана» и сериала Быкова про 90-е здесь не будет.
Написать
31 января 2025 17:38
Все еще ждете 4 сезон «Мира! Дружбы! Жвачки!»? Продолжения не будет, и вовсе не из-за Борисова
Нашумевший проект оказался в стоп-листе.
Написать
15 января 2025 14:15
Загадочный Алик, мрачный таксист или зловещий Глот? Ответьте на 7 вопросов и узнайте, какой вы персонаж Юры Борисова
На счету артиста десятки ярких ролей, и мы выбрали самые интересные из них.
Написать
8 декабря 2024 16:40
