В 1 сезоне 6 серии сериала «Миленький ты мой» актриса Краснопевцева готовится к долгожданным съемкам в кино после двадцати лет перерыва в карьере. В это время главную героиню Лиду в Москве навещают Валентин и Дина, которые кое о чем ей рассказывают.
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