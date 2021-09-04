В 1 сезоне 1 серии сериала «Миленький ты мой» молодая амбициозная женщина Полина уезжает в Москву и устраивается работать в дом своей любимой актрисы. В родном городке она оставляет с бабушкой маленькую дочку Лиду, которая очень скучает по маме.
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