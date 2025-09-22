Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Полуночная месса
Статьи
Статьи о сериале «Полуночная месса»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Полуночная месса»
Вся информация о сериале
Отличные варианты на вечер после «Долгой прогулки»: 5 мини-сериалов Майка Флэнагана, которые не отпустят вас еще долго
Такое Стивен Кинг точно одобряет.
Написать
22 сентября 2025 21:02
Для тех, кому хорроры по Кингу — «слишком страшно»: 5 уникальных ужастиков, которые не так напугают, как заставят задуматься
Оценят даже хейтеры жанра как такового.
Написать
26 августа 2025 11:50
5 отличных хоррор-сериалов, которые точно зайдут фанатам Стивена Кинга
Некоторые из них получили похвалу и от культового писателя в том числе.
Написать
14 апреля 2025 15:42
Коротко и по делу: лучшие мини-сериалы, которые заслужили стать классикой своего времени (один даже оценил сам Кинг)
От захватывающей военной драмы до пугающего триллера.
Написать
9 апреля 2025 16:11
Стивен Кинг ручается за то, что вам понравится этот хоррор-сериал — посмотреть его можно на Нетфликсе
Писатель в очередной раз оказал поддержку коллегам — и похвалил режиссера, с которым поработает уже совсем скоро.
1 комментарий
23 декабря 2024 20:32
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667