26 августа 2025 11:50
Для тех, кому хорроры по Кингу — «слишком страшно»: 5 уникальных ужастиков, которые не так напугают, как заставят задуматься

Оценят даже хейтеры жанра как такового.

Ужасы часто ассоциируются с дешевыми скримерами, литрами бутафорской крови и бессмысленным нагнетанием. Для тех, кто не привык пугать себя до обморока, жанр кажется чем-то неприступным. Но внутри него есть истории, которые скорее чаруют и интригуют, чем давят кошмарами.

В них больше атмосферы, драмы и иронии, чем банальных «бу!» из-за угла. Вот пять сериалов, которые мягко проведут вас по коридорам хоррора и не заставят спать с включённым светом.

«Террор» (2018-2025)

Если ужасы — это не ваше, то начните с «Террора». Антология, где каждая история основана на реальных событиях, а сверхъестественное аккуратно вплетено в историческую ткань.

Первый сезон — про экспедицию Франклина, корабли, застрявшие во льдах Арктики, и угрозу, которую нельзя объяснить ни наукой, ни логикой.

Здесь нет привычных монстров, зато есть клаустрофобия, холод, голод и медленное безумие. Главное оружие сериала — атмосфера, а не резкие выпады из темноты. «Террор» скорее давит тишиной и пустотой, чем криком.

«Зло» (2019–2024)

В центре — команда исследователей: скептический психолог, будущий священник и инженер-прагматик. Вместе они проверяют чудеса, одержимости и всё то, что колеблется на грани науки и веры.

«Зло» не пытается лупить по нервам, а задаёт вопросы: зло реально или оно лишь проекция наших страхов? Это хоррор, который любит интеллект не меньше, чем леденящий шорох в темноте.

Приправлено юмором и харизматичными героями, так что смотреть его — скорее увлекательно, чем мучительно страшно.

«Полуночная месса» (2021)

Майк Флэнеган давно научился соединять жанровые приёмы с философией, и «Полуночная месса» — его личный манифест.

На крошечный остров приезжает новый священник, за которым тянется шлейф чудес и тайн. Местные жители начинают верить в невозможное — и расплачиваться за это.

Страшных сцен здесь мало, зато много тяжёлых разговоров о вере, смерти, искуплении. Хоррор здесь тонкий, он не шокирует, а подкрадывается и остаётся с вами. И да, это неожиданно свежий взгляд на вампирский миф.

«Леденящие душу приключения Сабрины» (2018-2020)

Не путать с милым ситкомом 90-х. Эта версия «Сабрины» мрачнее и куда стильнее. Полуведьма, полушкольница живёт в городке, где тьма всегда под рукой.

Сериал — коктейль из подростковой драмы, магических интриг и щепотки хоррора. Да, тут есть демоны и ритуалы, но всё подано с лёгкой иронией и готической эстетикой. Если вам понравилась «Уэнсдей», «Сабрина» станет отличным следующим шагом.

«Чем мы заняты в тени» (2019-2024)

Финальный аккорд — пародия на сам жанр. Четверо вампиров живут на Стейтен-Айленде и выясняют, кто моет посуду и как оплачивать коммуналку.

«Реалити-шоу про упырей» звучит как бред, но на деле — это одна из самых остроумных комедий последнего десятилетия. Здесь и кровь, и клыки, но они скорее повод для шутки, чем для ужаса. Отличный вариант для тех, кто уверен: хорроры — не для него.

Вместо вывода

Хоррор — это не всегда крики и кровища. Иногда это историческая драма, иногда — ироничное фэнтези, а порой философская притча. Если жанр кажется вам «слишком страшным», просто выберите правильную дверь. А там, за ней, может оказаться вовсе не кошмар, а история, от которой оторваться невозможно.

Фото: Кадры из сериалов «Чем мы заняты в тени», «Леденящие душу приключения Сабрины», «Полуночная месса», «Зло», «Террор»
Алексей Плеткин
